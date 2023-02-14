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В строительный кодекс вносятся изменения

В строительный кодекс вносятся изменения С заказчиков будет взиматься плата за услуги в связи с выдачей разрешения на эксплуатацию строительных объектов.
Милли Меджлис
14 февраля 2023 г. 13:39
В строительный кодекс вносятся изменения

С заказчиков будет взиматься плата за услуги в связи с выдачей разрешения на эксплуатацию строительных объектов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса и связанного с ним правового регулирования".

Согласно поправкам в соответствии со статьей 10-1 закона с заказчика за услуги, оказанные органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в области градостроительной и строительной деятельности, связанной с выдачей разрешения на эксплуатацию объектов строительства будет взиматься плата.

Проект будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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