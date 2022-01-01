О нас
Report Georgia
Аудио новости

С сегодняшнего дня будут применяться новые пошлины за получение и утерю загранпаспортов

С сегодняшнего дня будут применяться новые пошлины за получение и утерю загранпаспортов С сегодняшнего дня в Азербайджане будут применяться новые пошлины за приобретение и утерю загранпаспортов.
Милли Меджлис
1 января 2022 г. 00:25
С сегодняшнего дня будут применяться новые пошлины за получение и утерю загранпаспортов

С сегодняшнего дня в Азербайджане будут применяться новые пошлины за приобретение и утерю загранпаспортов.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к Закону о государственных пошлинах.

Так, в случае выдачи или смены паспортов в течение десяти рабочих дней, или в случае оказания неотложной помощи гражданину Азербайджанской Республики или сопровождающим его лицам, или в случае тяжелого заболевания или смерти близкого родственника, проживающего за границей, в течение два рабочих дня:

- детям до года от 10 до 15 манатов;

- для детей от года до трех лет - от 20 до 25 манатов;

- для детей от трех до восемнадцати лет - от 30 до 35 манатов.

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста - от 40 до 60 манатов.

При выдаче или замене в течение пяти рабочих дней

- для детей до года - от 20 до 25 манат

- для детей от года до трех лет - от 40 до 55 манатов.

- для детей от трех до восемнадцати лет - от 60 до 75 манатов.

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста - от 80 до 120 манатов.

При оформлении или изменении в течение одного рабочего дня:

- для детей до года - от 40 до 55 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xarici pasportların alınması və itirilməsinə görə bu gündən yeni rüsumlar tətbiq olunacaq

Экслюзивные новости

Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi