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С Рафаэля Джабраилова снята депутатская неприкосновенность

С Рафаэля Джабраилова снята депутатская неприкосновенность

Сегодня вступило в силу решение Центральной избирательной комиссии о лишении Рафаэля Джабраилова депутатского мандата.

Как сообщает Report, вместе с лишением мандата с этого дня с Р.Джабраилова также снята депутатская неприкосновенность.

Накануне Рафаэль Джабраилов обратился в парламент Азербайджана в связи с лишением депутатского мандата. После этого парламент обратился в ЦИК для рассмотрения вопроса.

Р.Джабраилов заложил депутатское удостоверение III и IV созывов из-за долга в размере 300 тыс. долларов. Сообщается о его задолженности нескольким людям. 

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