С повестки заседания Милли Меджлиса сняты шесть законопроектов

Шесть проектов, включенных в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса, не были приняты.

Шесть проектов, включенных в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса, не были приняты.

Как передает Report, в ходе пленарных заседаний не будут обсуждаться приведенные ниже законопроекты, входившие в план законодательных работ весенней сессии парламента в 2022 году:

- законопроект "О статусе военнослужащих";

- законопроект "Об оценочной деятельности";

- законопроект "О репродуктивном здоровье";

- законопроект "О высшем образовании";

- законопроект "Об охране нематериального культурного наследия";

Включенный в план законодательных работ законопроект "О ломбардах" также не будет обсужден в третьем чтении в ходе весенней сессии.

Весенняя сессия Милли Меджлиса начинается 1 февраля и длится до 31 мая.