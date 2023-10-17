Ряд учреждений в Азербайджане обязуют вести бухгалтерский учет в электронной форме

Ряд учреждений в Азербайджане обязуют вести бухгалтерский учет в электронной форме.

Ряд учреждений в Азербайджане обязуют вести бухгалтерский учет в электронной форме.

Как сообщает Report, предложение отражено в законопроекте о внесении поправок в закон "О бухгалтерском учете“.

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и принят в первом чтении.

Согласно документу, к этим учреждениям относятся субъекты крупного предпринимательства, а также субъекты среднего предпринимательства, соответствующие некоторым критериям, определяемым органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти; налогоплательщики, действующие в рамках соглашений и законов о долевом разделе добычи, об основном трубопроводе и пр., а также законов о нефти и газе, о нефтегазовой деятельности экспортного направления; юридические лица публичного права, которые обязаны публиковать годовую финансовую или консолидированную финансовую отчетность в соответствии с настоящим законом (за исключением Центрального банка Азербайджана).