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Ряд учреждений в Азербайджане обязуют вести бухгалтерский учет в электронной форме

Ряд учреждений в Азербайджане обязуют вести бухгалтерский учет в электронной форме Ряд учреждений в Азербайджане обязуют вести бухгалтерский учет в электронной форме.
Милли Меджлис
17 октября 2023 г. 13:46
Ряд учреждений в Азербайджане обязуют вести бухгалтерский учет в электронной форме

Ряд учреждений в Азербайджане обязуют вести бухгалтерский учет в электронной форме.

Как сообщает Report, предложение отражено в законопроекте о внесении поправок в закон "О бухгалтерском учете“.

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и принят в первом чтении.

Согласно документу, к этим учреждениям относятся субъекты крупного предпринимательства, а также субъекты среднего предпринимательства, соответствующие некоторым критериям, определяемым органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти; налогоплательщики, действующие в рамках соглашений и законов о долевом разделе добычи, об основном трубопроводе и пр., а также законов о нефти и газе, о нефтегазовой деятельности экспортного направления; юридические лица публичного права, которые обязаны публиковать годовую финансовую или консолидированную финансовую отчетность в соответствии с настоящим законом (за исключением Центрального банка Азербайджана).

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