Ряд средств для образовательной деятельности освобождается от таможенных пошлин

Ввоз ряда средств, связанных с образовательной деятельностью в Азербайджане, будет освобожден от таможенных пошлин.

Ввоз ряда средств, связанных с образовательной деятельностью в Азербайджане, будет освобожден от таможенных пошлин.

Как сообщает Report, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон ”О таможенном тарифе" был вынесен на обсуждение в I чтении.

Проект предусматривает освобождение от таможенных пошлин ряда импортируемого оборудования, приборов, установок и других средств, связанных с образовательной деятельностью.

Перечень оборудования, приборов, установок и других средств, связанных с образовательной деятельностью, будет утвержден соответствующим государственным органом. Предлагаемые изменения будут в силе в течение 2 лет с 1 января 2023 года.

После обсуждения проект изменений был принят в I чтении.