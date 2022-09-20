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Ряд средств, связанных с образовательной деятельностью, освободят от таможенной пошлины

Ряд средств, связанных с образовательной деятельностью, освободят от таможенной пошлины Ввоз ряда средств, связанных с образовательной деятельностью в Азербайджане, будет освобожден от таможенной пошлины.
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 15:25
Ряд средств, связанных с образовательной деятельностью, освободят от таможенной пошлины

Ввоз ряда средств, связанных с образовательной деятельностью в Азербайджане, будет освобожден от таможенной пошлины.

Как сообщает Report, соответствующий проект изменений в закон "О таможенном тарифе" за подписью президента Ильхама Алиева поступил в Милли Меджлис.

Проект предусматривает освобождение от таможенных пошлин ряда импортируемого оборудования, приборов, установок и других средств, связанных с образовательной деятельностью.

Перечень оборудования, приборов, установок и других средств, связанных с образовательной деятельностью, будет утвержден соответствующим государственным органом. Предлагаемые изменения будут в силе в течение 2 лет с 1 января 2023 года.

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