Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств

Розничная продажа расфасованных лекарств для медицинских учреждений запрещена

Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон "О лекарственных средствах".

В соответствии с правилом, предусмотренным статьей 4.6 настоящего закона, регулируется верхний предел оптовых цен на лекарственные средства, расфасованные для медицинских учреждений, и запрещается розничная продажа этих лекарственных средств.

Статья 4.6 закона гласит: "Порядок регулирования цен на лекарственные средства, имеющие государственную регистрацию, и осуществления контроля за этими ценами утверждается соответствующим органом исполнительной власти".