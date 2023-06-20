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Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств

Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств Розничная продажа расфасованных лекарств для медицинских учреждений запрещена
Милли Меджлис
20 июня 2023 г. 13:48
Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств

Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон "О лекарственных средствах".

В соответствии с правилом, предусмотренным статьей 4.6 настоящего закона, регулируется верхний предел оптовых цен на лекарственные средства, расфасованные для медицинских учреждений, и запрещается розничная продажа этих лекарственных средств.

Статья 4.6 закона гласит: "Порядок регулирования цен на лекарственные средства, имеющие государственную регистрацию, и осуществления контроля за этими ценами утверждается соответствующим органом исполнительной власти".

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Версия на азербайджанском языке Tibb müəssisələri üçün qablaşdırılmış dərmanların pərakəndə satışı qadağan olunur

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