Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств.
Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон "О лекарственных средствах".
В соответствии с правилом, предусмотренным статьей 4.6 настоящего закона, регулируется верхний предел оптовых цен на лекарственные средства, расфасованные для медицинских учреждений, и запрещается розничная продажа этих лекарственных средств.
Статья 4.6 закона гласит: "Порядок регулирования цен на лекарственные средства, имеющие государственную регистрацию, и осуществления контроля за этими ценами утверждается соответствующим органом исполнительной власти".