Ризван Набиев: Азербайджан за последние 22 года добился значительного прогресса

13:15

Азербайджан за последние 22 года добился значительного прогресса, став автором впечатляющих успехов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев на специальном заседании парламента на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев — автор Конституции независимого Азербайджана".

Он отметил, что народ уверенно шел по пути демократии, справедливости и верховенства закона, провозглашенных в Конституции: "Особенно под руководством президента Ильхама Алиева, который достойно продолжил курс великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджан превратился в сильное политическое, экономическое и военное государство, лидера региона и влиятельного международного игрока".

Набиев подчеркнул, что парламент страны также сыграл важную роль в процессах государственного строительства, внеся вклад в защиту суверенитета, национальных интересов и принципов, отраженных в Конституции.

Депутат Вугар Байрамов со своей стороны напомнил, что в момент возвращения Гейдара Алиева к власти (в 1993 году) ВВП страны составлял всего 375 млн манатов: "В 2002 году этот показатель вырос до 6,1 млрд. Если в 1995 году спад в экономике составил 11,8%, то в 1996 году уже имел место рост на уровне 1,3%, что означало конец глубокого кризиса".

По его словам, после великой Победы на освобожденных землях ведутся масштабные строительные работы. С 2020 года на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура выделено более 18 млрд манатов. В 2025 году предусмотрено финансирование в размере 4 млрд манатов, и к концу 2026 года там будут проживать 140 тыс. наших граждан.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, в свою очередь, подчеркнул, что все успехи Азербайджана за последние 60 лет неразрывно связаны с именем Гейдара Алиева. Он отметил, что курс на социальную справедливость, благополучие и защиту граждан всегда оставался приоритетом для общенационального лидера.

Муса Гулиев также отметил достижения в социальной сфере за период президентства Ильхама Алиева: "Сегодня более 30% расходов бюджета направляется на социальные расходы. Уровень безработицы снизился до 5%, бедности — до 5,6%. С 2003 года в стране создано 2,2 млн новых рабочих мест, минимальная зарплата увеличилась в 44 раза — до 400 манатов, средняя — в 13 раз, до 1,01 тыс. манатов. Минимальная пенсия выросла в 16 раз — до 320 манатов, средняя пенсия — в 22 раза, до 535 манатов".

По его словам, с 2019 года принято пять пакетов социальных реформ, охватывающих 4 млн граждан. На эти цели ежегодно направляется 8,5 млрд манатов.