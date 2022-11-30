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Резиденты Алятской СЭЗ с ВНЖ смогут приглашать иностранцев в страну

Резиденты Алятской СЭЗ с ВНЖ смогут приглашать иностранцев в страну Резиденты Алятской свободной экономической зоны с разрешением на временное проживание смогут приглашать иностранцев в Азербайджан.
Милли Меджлис
30 ноября 2022 г. 16:25
Резиденты Алятской СЭЗ с ВНЖ смогут приглашать иностранцев в страну

Резиденты Алятской свободной экономической зоны с разрешением на временное проживание смогут приглашать иностранцев в Азербайджан.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в Миграционный кодекс.

Согласно поправке, виза для личного посещения Азербайджана будет выдаваться иностранцам и лицам без гражданства на основании нотариально заверенного пригласительного письма гражданина Азербайджанской Республики, иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего в Азербайджане, трудового мигранта с разрешением на временное проживание, иностранца и лица без гражданства, получающего образование в АР (только для членов семьи трудового мигранта или студента), учредителя или сотрудника юридических лиц Алятской экономической зоны или иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в этой зоне.

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Версия на английском языке Residents of Alat FEZ to be able to invite foreigners to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şəxsi səfər vizasının əhatə dairəsi genişləndirilir

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