Резиденты Алятской СЭЗ с ВНЖ смогут приглашать иностранцев в страну

Резиденты Алятской свободной экономической зоны с разрешением на временное проживание смогут приглашать иностранцев в Азербайджан.

Резиденты Алятской свободной экономической зоны с разрешением на временное проживание смогут приглашать иностранцев в Азербайджан.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в Миграционный кодекс.



Согласно поправке, виза для личного посещения Азербайджана будет выдаваться иностранцам и лицам без гражданства на основании нотариально заверенного пригласительного письма гражданина Азербайджанской Республики, иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего в Азербайджане, трудового мигранта с разрешением на временное проживание, иностранца и лица без гражданства, получающего образование в АР (только для членов семьи трудового мигранта или студента), учредителя или сотрудника юридических лиц Алятской экономической зоны или иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в этой зоне.