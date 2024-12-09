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В Азербайджане могут упростить процедуру получения данных о продлении срока пребывания иностранцев

В Азербайджане могут упростить процедуру получения данных о продлении срока пребывания иностранцев В Милли Меджлисе предложили упростить процедуру получения данных о продлении срока временного пребывания иностранных граждан в Азербайджане.
Милли Меджлис
9 декабря 2024 г. 14:19
В Азербайджане могут упростить процедуру получения данных о продлении срока пребывания иностранцев

В Милли Меджлисе предложили упростить процедуру получения данных о продлении срока временного пребывания иностранных граждан в Азербайджане.

Как сообщает Report, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

В частности предлагается обеспечить доступ к данным, содержащимся в решении о продлении срока временного пребывания в Азербайджане, посредством информационной системы "Электронного правительства".

Предоставление этих данных через электронную систему будет приравниваться к предоставлению самого решения.

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