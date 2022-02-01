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Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования посредством интернета и банковских карт

Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования посредством интернета и банковских карт Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать денежные средства в качестве пожертвований посредством пластиковых карт и электронных платежных систем.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 13:55
Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования посредством интернета и банковских карт

Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать денежные средства в качестве пожертвований посредством пластиковых карт и электронных платежных систем.

Как сообщает Report, соответствующий проект предлагаемых изменений в статью 18 закона "О свободе вероисповедания" был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменениям, религиозные организации смогут обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать их наличными или через банк, почту, пластиковую карту, электронные платежные системы или интернет.

Соответствующий пункт статьи 18 Закона "О свободе вероисповедания" в настоящее время выглядит так: "Религиозные организации могут обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать эти пожертвования".

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dini qurumlar ianəni internet və ya bank kartı vasitəsilə qəbul edə biləcək

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