Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования посредством интернета и банковских карт

Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать денежные средства в качестве пожертвований посредством пластиковых карт и электронных платежных систем.

Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать денежные средства в качестве пожертвований посредством пластиковых карт и электронных платежных систем.

Как сообщает Report, соответствующий проект предлагаемых изменений в статью 18 закона "О свободе вероисповедания" был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменениям, религиозные организации смогут обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать их наличными или через банк, почту, пластиковую карту, электронные платежные системы или интернет.

Соответствующий пункт статьи 18 Закона "О свободе вероисповедания" в настоящее время выглядит так: "Религиозные организации могут обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать эти пожертвования".

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.