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Религиозные организации смогут принимать пожертвования посредством банковских карт

Религиозные организации смогут принимать пожертвования посредством банковских карт Милли Меджлис Азербайджана принял проект, предусматривающий возможность приема религиозными организациями денежных средств в качестве пожертвований посредством пластиковых карт и электронных платежных систем.
Милли Меджлис
25 февраля 2022 г. 15:43
Религиозные организации смогут принимать пожертвования посредством банковских карт

Милли Меджлис Азербайджана принял проект, предусматривающий возможность приема религиозными организациями денежных средств в качестве пожертвований посредством пластиковых карт и электронных платежных систем.

Как сообщает Report, проект поправок в статью 18 закона "О свободе вероисповедания" был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменениям, религиозные организации смогут обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать их наличными или посредством банковских карт, электронных платежных систем, через интернет.

Соответствующий пункт статьи 18 закона "О свободе вероисповедания" в настоящее время гласит: "Религиозные организации могут обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать эти пожертвования".

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Dini qurumların ianəni bank kartı ilə almasına dair layihə qəbul olunub

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