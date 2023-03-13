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Ректор: Решения в связи с высшим образованием не должен принимать чиновник

Ректор: Решения в связи с высшим образованием не должен принимать чиновник Решения в связи с высшим образованием не должен принимать тот или иной чиновник.
Милли Меджлис
13 марта 2023 г. 12:42
Ректор: Решения в связи с высшим образованием не должен принимать чиновник

Решения в связи с высшим образованием не должен принимать тот или иной чиновник.

Как сообщает Report, об этом ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов сказал на общественных слушаниях в Милли Меджлисе по законопроекту "О высшем образовании".

Ректор отметил, что его предыдущие предложения в связи с законопроектом не были учтены, в документ не вошли положения относительно решения серьезных проблем, стоящих перед высшим образованием: "В первую очередь необходимо определить цель высшего образования. Мы должны объявить и себе, и обществу, чего ждем от высшего образования. В связанные с высшим образованием вопросы необходимо внести ясность в законодательной форме. Решения в связи с высшим образованием не должен принимать тот или иной чиновник, потому что у каждого чиновника свое видение вопроса".

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Версия на азербайджанском языке Rektor: “Ali təhsillə bağlı qərarı hansısa məmur verməli deyil”

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