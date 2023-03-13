О нас

Ректор: Отставание БГУ в рейтинге связано с высокими темпами развития других вузов

Ректор: Отставание БГУ в рейтинге связано с высокими темпами развития других вузов Отставание Бакинского государственного университета (БГУ) в рейтинге связано с высокими темпами развития других вузов.
Милли Меджлис
13 марта 2023 г. 11:54
Ректор: Отставание БГУ в рейтинге связано с высокими темпами развития других вузов

Отставание Бакинского государственного университета (БГУ) в рейтинге связано с высокими темпами развития других вузов.

Как сообщает Report, об этом сказал ректор БГУ Эльчин Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе по проекту закона "О высшем образовании".

По его словам, университет действует в конкурентной среде: "Речь идет не только о стране, но и регионе в целом. Отставание БГУ в рейтинге связано не с нашим слабым развитием, а с высокими темпами развития других вузов. В качестве примере можно привести Казахстан".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BDU rektoru: "Reytinqlərdə geri qalmağımızın səbəbi zəifliklə yox, digərlərinin çox sürətli inkişafı ilə bağlıdır"

Самое читаемое

СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Доходы и расходы АФФА выросли
Доходы и расходы АФФА выросли
7 марта 2023 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi