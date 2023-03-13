Ректор: Отставание БГУ в рейтинге связано с высокими темпами развития других вузов

Отставание Бакинского государственного университета (БГУ) в рейтинге связано с высокими темпами развития других вузов.

Отставание Бакинского государственного университета (БГУ) в рейтинге связано с высокими темпами развития других вузов.

Как сообщает Report, об этом сказал ректор БГУ Эльчин Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе по проекту закона "О высшем образовании".

По его словам, университет действует в конкурентной среде: "Речь идет не только о стране, но и регионе в целом. Отставание БГУ в рейтинге связано не с нашим слабым развитием, а с высокими темпами развития других вузов. В качестве примере можно привести Казахстан".