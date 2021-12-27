Рекламирующие стимулирующие лотереи будут оштрафованы на 50 тысяч манатов.
Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской республики, который на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса вынесли на обсуждение в третьем чтении.
Согласно проекту изменений, за рекламу стимулирующей лотереи, проведение которой запрещено или на проведение которой не приобретено право, и за рекламу других незарегистрированных лотерей физические лица будут оштрафованы на 5 тыс. манатов, должностные – на 10 тыс. манатов, юридические – на 50 тыс. манаттов.