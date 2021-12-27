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Рекламирующие стимулирующие лотереи будут оштрафованы на 50 тысяч манатов

Рекламирующие стимулирующие лотереи будут оштрафованы на 50 тысяч манатов Рекламирующие стимулирующие лотереи будут оштрафованы на 50 тысяч манатов.
Милли Меджлис
27 декабря 2021 г. 13:59
Рекламирующие стимулирующие лотереи будут оштрафованы на 50 тысяч манатов

Рекламирующие стимулирующие лотереи будут оштрафованы на 50 тысяч манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской республики, который на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса вынесли на обсуждение в третьем чтении.

Согласно проекту изменений, за рекламу стимулирующей лотереи, проведение которой запрещено или на проведение которой не приобретено право, и за рекламу других незарегистрированных лотерей физические лица будут оштрафованы на 5 тыс. манатов, должностные – на 10 тыс. манатов, юридические – на 50 тыс. манаттов.

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Версия на азербайджанском языке Stimullaşdırıcı lotereyaları reklam edənlər 50 min manat cərimə ediləcək

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