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Регистрация иностранных лекарств в Азербайджане будет действовать в течение пяти лет

Регистрация иностранных лекарств в Азербайджане будет действовать в течение пяти лет Государственная регистрация лекарственного средства с иностранной (международной) регистрацией будет действовать в течение 5 лет.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 12:51
Регистрация иностранных лекарств в Азербайджане будет действовать в течение пяти лет

Государственная регистрация лекарственного средства с иностранной (международной) регистрацией будет действовать в течение пяти лет.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О лекарственных средствах" добавляется новая статья 6-2 (признание иностранной (международной) регистрации лекарственного средства).

С целью перерегистрации лекарственного средства, получившего госрегистрацию с признанием иностранной (международной) регистрации, обращение заявителя будет рассмотрено в порядке, предусмотренном статьей 6-2 настоящего закона.

Поправка была вынесена на голосование на пленарной сессии Милли Меджлиса и принята в III чтении.

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