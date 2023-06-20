Регистрация иностранных лекарств в Азербайджане будет действовать в течение пяти лет

Государственная регистрация лекарственного средства с иностранной (международной) регистрацией будет действовать в течение 5 лет.

Государственная регистрация лекарственного средства с иностранной (международной) регистрацией будет действовать в течение 5 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О лекарственных средствах" добавляется новая статья 6-2 (признание иностранной (международной) регистрации лекарственного средства).

С целью перерегистрации лекарственного средства, получившего государственную регистрацию с признанием иностранной (международной) регистрации, заявление заявителя будет рассмотрено в порядке, предусмотренном статьей 6-2 настоящего закона.