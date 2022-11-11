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Разработаны правила инвестирования резервов ГФСЗ и Фонда страхования от безработицы

Разработаны правила инвестирования резервов ГФСЗ и Фонда страхования от безработицы "Я полностью согласен с высказанными мнениями относительно направления резервов в инвестиции. Мы думаем, что это одно из важных направлений. В связи с этим разработаны правила, пакет законодательных актов по инвестированию резервов ГФСЗ и Фонда страховани
Милли Меджлис
11 ноября 2022 г. 17:01
Разработаны правила инвестирования резервов ГФСЗ и Фонда страхования от безработицы

"Я полностью согласен с высказанными мнениями относительно направления резервов в инвестиции. Мы думаем, что это одно из важных направлений. В связи с этим разработаны правила, пакет законодательных актов по инвестированию резервов ГФСЗ и Фонда страхования от безработицы, которые поддержаны всеми министерствами".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Думаю, что в ближайшее время этот пакет законов будет направлен в Милли Меджлис. В следующем году уже ГФСЗ и Агентство занятости смогут заниматься инвестиционной деятельностью. Эти доходы, конечно же, будут направлены на цели социальной защиты населения", - добавил Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке DSMF-nin və İşsizlikdən Sığorta Fondunun ehtiyatlarının investisiya edilməsinə dair qaydalar hazırlanıb

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