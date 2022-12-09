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Расширяются полномочия Национальной превентивной группы аппарата омбудсмена

Расширяются полномочия Национальной превентивной группы аппарата омбудсмена На пленарном заседании Милли Меджлиса депутаты обсудили проект поправок в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики", касающийся расширения прав Национальной превентивной группы аппарата омбудсмена
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 12:34
Расширяются полномочия Национальной превентивной группы аппарата омбудсмена

На пленарном заседании Милли Меджлиса депутаты обсудили проект поправок в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики", касающийся расширения прав Национальной превентивной группы аппарата омбудсмена.

Как сообщает Report, согласно поправкам, Национальная превентивная группа получит следующие полномочия:

- Беспрепятственно и без предварительного предупреждения входить в любое время в полицейские участки, в места, которые задержанные лица не могут покинуть по своей воле, встречаться и беседовать с задержанными, а также с любым другим лицом, которое может предоставить необходимую информацию, один на один или в присутствии эксперта или переводчика; знакомиться и получать копии всех документов, подтверждающих законность задержания, а также условия содержания задержанных и обращения с ними, составлять акт, фиксировать ход и результаты проводимых действий, вести фото-, аудио- и видеосъемку с использованием технических средств регистрации;

- Беспрепятственно попадать на прием руководителей полицейских участков или мест, которые задержанные лица не могут покинуть по собственной воле;

- Принимать меры с привлечением представителей государственных органов, муниципалитетов и других учреждений в целях предупреждения нарушений закона и устранения выявленных нарушений при осуществлении функций национального превентивного механизма;

- Член национальной превентивной группы не может быть принужден к даче показаний об известных ему фактах в связи с выполнением своих функций или к обнародованию этих фактов каким-либо другим способом. Эта гарантия остается в силе даже после исключения члена национальной превентивной группы из ее состава.

- Член национальной превентивной группы не может быть задержан или арестован, подвергнут обыску или личному досмотру при исполнении служебных обязанностей в местах, которые задержанные лица не могут покинуть по собственной воле. Не допускается изъятие, досмотр или арест почтовых, телеграфных и иных отправлений, а также электронной переписки члена национальной превентивной группы.

Проект поправки был принято путем голосования в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке MM Ombudsman Aparatındakı Milli preventiv qrupun hüquqlarının genişləndirilməsinə dair layihəni qəbul edib

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