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Расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога

Расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога Расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 16:40
Расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога

Расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, дивиденды и процентные доходы, полученные физическими лицами по акциям и облигациям, предложенным публично и допущенным к торговле на регулируемом рынке, будут освобождены от подоходного налога с 1 февраля 2023 года сроком на 5 лет.

В то же время, согласно проекту, будет введен единый механизм налогообложения процентных доходов юридических лиц.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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