Рашид Эль-Алами: Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит ценностям ислама

Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит прекрасным ценностям ислама.

Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит прекрасным ценностям ислама.

Как сообщает Report, об этом председатель Палаты представителей Королевства Марокко Рашид Эль-Алами сказал на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Несомненно, успехи Азербайджана связаны с именем Гейдара Алиева. В период руководства Гейдара Алиева Азербайджан добился больших успехов", - сказал он.

По мнению председателя Палаты представителей Марокко, Гейдару Алиеву удалось превратить страну в большой центр притяжения: "Ваша культура также многогранна. У вас современные города. Разумеется, эти успехи были достигнуты за последние 30 лет".