Рашид Эль-Алами: Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит ценностям ислама

Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит прекрасным ценностям ислама.
Как сообщает Report, об этом председатель Палаты представителей Королевства Марокко Рашид Эль-Алами сказал на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
"Несомненно, успехи Азербайджана связаны с именем Гейдара Алиева. В период руководства Гейдара Алиева Азербайджан добился больших успехов", - сказал он.
По мнению председателя Палаты представителей Марокко, Гейдару Алиеву удалось превратить страну в большой центр притяжения: "Ваша культура также многогранна. У вас современные города. Разумеется, эти успехи были достигнуты за последние 30 лет".