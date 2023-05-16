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Рашид Эль-Алами: Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит ценностям ислама

Рашид Эль-Алами: Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит ценностям ислама Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит прекрасным ценностям ислама.
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 13:02
Рашид Эль-Алами: Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит ценностям ислама

Избранный Азербайджаном путь демократии не противоречит прекрасным ценностям ислама.

Как сообщает Report, об этом председатель Палаты представителей Королевства Марокко Рашид Эль-Алами сказал на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Несомненно, успехи Азербайджана связаны с именем Гейдара Алиева. В период руководства Гейдара Алиева Азербайджан добился больших успехов", - сказал он.

По мнению председателя Палаты представителей Марокко, Гейдару Алиеву удалось превратить страну в большой центр притяжения: "Ваша культура также многогранна. У вас современные города. Разумеется, эти успехи были достигнуты за последние 30 лет".

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Версия на азербайджанском языке Rəşid El-Alami: “Azərbaycanın tutduğu demokratik yol islamın gözəl dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil etmir”

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