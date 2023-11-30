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Рахман Мамедов: За последние два года доходы муниципалитетов Баку увеличились на 58%

Рахман Мамедов: За последние два года доходы муниципалитетов Баку увеличились на 58% За последние два года доходы бюджета муниципалитетов Баку увеличились на 58%.
Милли Меджлис
30 ноября 2023 г. 12:36
Рахман Мамедов: За последние два года доходы муниципалитетов Баку увеличились на 58%

За последние два года доходы муниципалитетов Баку увеличились на 58%.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Рахман Мамедов во время общественных слушаний в парламенте на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

По его словам, чтобы добиться увеличения доходов местного бюджета, с муниципалитетами проводится постоянная работа по эффективному использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в частности, по приведению арендной платы за сдаваемые в аренду земельные участки в соответствие с действующими рыночными курсами.

"За 2021-2022 годы в результате приведения муниципалитетами к рыночным ценам более 3 900 договоров аренды, охватывающих более 34 тыс. гектаров земли, общая сумма арендной платы по этим договорам аренды увеличилась на 1,5 млн манатов, до 2,9 млн манатов", - сказал Мамедов.

Он отметил, что по итогам 2022 года доходы муниципальных бюджетов по стране составили 47,4 млн манатов.

"В 2020-2022 годах общие доходы бюджетов муниципалитетов составили 12,4 млн манатов (35%) по сравнению с 2019 годом, а доходы от местных налогов увеличились на 6 млн манатов (43%). "За последние два года доходы бюджетов муниципалитетов Баку увеличились на 58%, а доходы от местных налогов - на 73%", - добавил Р. Мамедов.

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