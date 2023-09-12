Радев: Болгария и Азербайджан не только стратегические партнеры, но и истинные друзья

Болгария и Азербайджан не только стратегические партнеры, но и истинные друзья, ведущие диалог на высшем политическом уровне и реализующие совместные проекты в ряде областей.

Болгария и Азербайджан не только стратегические партнеры, но и истинные друзья, ведущие диалог на высшем политическом уровне и реализующие совместные проекты в ряде областей.

Как передает Report , об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, которая находится в Софии с официальным визитом.

Он напомнил, что повышению энергетической безопасности региона помогли строительство газового интерконнектора с Грецией и реализация проекта Solidarity Ring, который дает возможность увеличения объема поставок азербайджанского природного газа в страны ЕС по безопасному маршруту, а также открытие офиса государственной нефтяной компании Азербайджана (Socar) в Софии.

"Азербайджан является надежным партнером и имеет ключевое значение для обеспечения энергетической диверсификации не только Болгарии, но и ЕС", - подчеркнул болгарский лидер.

Радев и Гафарова констатировали, что "налицо потенциал расширения сотрудничества в сфере экономики, высоких технологий, автопрома, образования и культуры".

Болгарский президент подчеркнул, расширению связей и контактов с Азербайджаном поможет восстановление прямого авиасообщения между Софией и Баку.