Радев: Болгария и Азербайджан не только стратегические партнеры, но и истинные друзья

Болгария и Азербайджан не только стратегические партнеры, но и истинные друзья, ведущие диалог на высшем политическом уровне и реализующие совместные проекты в ряде областей.
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Он напомнил, что повышению энергетической безопасности региона помогли строительство газового интерконнектора с Грецией и реализация проекта Solidarity Ring, который дает возможность увеличения объема поставок азербайджанского природного газа в страны ЕС по безопасному маршруту, а также открытие офиса государственной нефтяной компании Азербайджана (Socar) в Софии.
"Азербайджан является надежным партнером и имеет ключевое значение для обеспечения энергетической диверсификации не только Болгарии, но и ЕС", - подчеркнул болгарский лидер.
Радев и Гафарова констатировали, что "налицо потенциал расширения сотрудничества в сфере экономики, высоких технологий, автопрома, образования и культуры".
Болгарский президент подчеркнул, расширению связей и контактов с Азербайджаном поможет восстановление прямого авиасообщения между Софией и Баку.