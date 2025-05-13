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Работодатели в Азербайджане оштрафованы на более чем 2 млн манатов за отсутствие трудовых договоров в прошлом году

Работодатели в Азербайджане оштрафованы на более чем 2 млн манатов за отсутствие трудовых договоров в прошлом году Работодатели в Азербайджане оштрафованы на более чем 2 млн манатов за отсутствие трудовых договоров в прошлом году
Милли Меджлис
13 мая 2025 г. 10:38
Работодатели в Азербайджане оштрафованы на более чем 2 млн манатов за отсутствие трудовых договоров в прошлом году

В прошлом году Центр мониторинга трудовых отношений провел 30 выездных проверок на строительных объектах с целью регулирования трудовых отношений. В ходе проверок было выявлено, что из 1002 работников 57 не имели трудовых или служебных (гражданских) договоров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Документ был обсужден на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана.

В годовом отчете отмечается, что в отношении 12 работодателей - юридических и физических лиц - были применены административные штрафы на общую сумму 105 тысяч манатов.

Кроме того, в результате проверок, проведенных Государственной инспекцией труда на основании обращений граждан, было установлено, что 676 человек работали без трудовых договоров. Работодатели были оштрафованы на общую сумму 2 миллиона 643 тысячи манатов. Также по 7 фактам принуждения работника к выполнению работы (услуги), не относящейся к его трудовой функции, должностные лица были оштрафованы на 8 тысяч манатов.

За отчетный период при рассмотрении поступивших обращений были выявлены еще 2 факта привлечения к работе лиц, не достигших 15-летнего возраста. В отношении виновных лиц были применены административные штрафы на общую сумму 4 тысячи манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 676 şəxsi əmək müqaviləsi olmadan işə götürənlər 2 milyon manatdan çox cərimələnib

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