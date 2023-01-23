О нас

Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда

Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда.
Милли Меджлис
23 января 2023 г. 11:19
Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда

Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда.

Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен проект поправок в Трудовой кодекс.

На сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса было заявлено, что согласно статье 21 Конвенции № 155 от 1981 года Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда", мероприятия по безопасности и гигиене труда не предусматривают никаких расходов для работников.

Поскольку реализация статьи 21 указанной Конвенции в области защиты работников от возможных расходов, связанных с созданием здоровых и безопасных условий труда, не в полной мере обеспечена национальным законодательством, возникла необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс. Подготовленный проект поправок предусматривает дополнение в статью 220 Трудового кодекса новой части под номером 6.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı işçilər heç bir xərc çəkməyəcəklər

Другие новости из категории

В Азербайджане возрастет минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане возрастет минимальный размер трудовой пенсии
21 января 2023 г. 13:14
В ПАСЕ будут приняты решения в отношении боевиков ИГИЛ и их семей
В ПАСЕ будут приняты решения в отношении боевиков ИГИЛ и их семей
21 января 2023 г. 12:51
Милли Меджлис выразил протест в связи с необъективной резолюцией Европарламента
Милли Меджлис выразил протест в связи с необъективной резолюцией Европарламента
19 января 2023 г. 22:27
На весенней сессии Милли Меджлиса планируется подготовить законопроект О высшем образовании
На весенней сессии Милли Меджлиса планируется подготовить законопроект "О высшем образовании"
19 января 2023 г. 15:59
Ряд госслужащих будет получать компенсацию
Ряд госслужащих будет получать компенсацию
19 января 2023 г. 10:44
В Азербайджане подготовят план карьерного роста госслужащих
В Азербайджане подготовят план карьерного роста госслужащих
19 января 2023 г. 10:38
Финансируемые из бюджета телеканалы будут штрафовать за непроведение рейтинговых измерений аудитории
Финансируемые из бюджета телеканалы будут штрафовать за непроведение рейтинговых измерений аудитории
19 января 2023 г. 10:35
В Азербайджане меняется порядок ротации госслужащих
В Азербайджане меняется порядок ротации госслужащих
19 января 2023 г. 10:34
Нарушивших порядок публикации опровержений СМИ могут оштрафовать на 1500 манатов
Нарушивших порядок публикации опровержений СМИ могут оштрафовать на 1500 манатов
19 января 2023 г. 10:19
Меняющие логотип без разрешения Аудиовизуального совета медиа-органы будут оштрафованы
Меняющие логотип без разрешения Аудиовизуального совета медиа-органы будут оштрафованы
19 января 2023 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi