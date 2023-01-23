Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда

Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда.

Работники не будут нести расходы, связанные с финансированием мероприятий по охране труда.

Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен проект поправок в Трудовой кодекс.

На сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса было заявлено, что согласно статье 21 Конвенции № 155 от 1981 года Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда", мероприятия по безопасности и гигиене труда не предусматривают никаких расходов для работников.

Поскольку реализация статьи 21 указанной Конвенции в области защиты работников от возможных расходов, связанных с созданием здоровых и безопасных условий труда, не в полной мере обеспечена национальным законодательством, возникла необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс. Подготовленный проект поправок предусматривает дополнение в статью 220 Трудового кодекса новой части под номером 6.