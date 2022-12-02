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Работникам миграционных органов отменят льготы по выходу в отпуск

Работникам миграционных органов отменят льготы по выходу в отпуск Принят проект об отмене пособия в размере двухмесячного оклада, выплачиваемого работникам миграционных органов при выходе в отпуск.
Милли Меджлис
2 декабря 2022 г. 13:38
Работникам миграционных органов отменят льготы по выходу в отпуск

Принят проект об отмене пособия в размере двухмесячного оклада, выплачиваемого работникам миграционных органов при выходе в отпуск.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в "Положение о прохождении службы в миграционных органах“ был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

С поправкой в пункт 80 Положения медицинское обеспечение работников миграционных органов (в том числе работников, вышедших на пенсию) и членов их семей будет осуществляться в соответствии с законом "О медицинском страховании".

Еще одной поправкой сотрудникам миграционных органов при ежегодном выходе в отпуск отменяется выплата пособия в размере двухмесячного оклада.

С поправкой в пункт 90 Положения, сотрудники миграционных органов будут ежемесячно получать прибавку к должностному окладу в размере 1,1-кратного должностного оклада.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и одобрен в III чтении.

При принятии данных поправок, они вступят в силу с 1 января 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Miqrasiya orqanlarının işçilərinə məzuniyyətə çıxarkən ödənilən müavinətin ləğvinə dair layihə qəbul edilib

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