Работающим в Карабахе специалистам будет выплачиваться единовременное пособие

Определяются условия назначения единовременного пособия специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Определяются условия назначения единовременного пособия специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден проект поправок в закон "О социальных пособиях".

Согласно поправке, пособие на поддержание первичных материально-бытовых условий специалисту, работающему на освобожденных от оккупации территориях, будет назначаться с учетом статьи 21-1 Трудового кодекса при наличии трудового договора на работу на освобожденных территориях сроком не менее 1 года

После обсуждений проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.