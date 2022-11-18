Работающим в Карабахе специалистам будет выплачиваться единовременное пособие

Определяются условия назначения единовременного пособия специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден проект поправок в закон "О социальных пособиях".
Согласно поправке, пособие на поддержание первичных материально-бытовых условий специалисту, работающему на освобожденных от оккупации территориях, будет назначаться с учетом статьи 21-1 Трудового кодекса при наличии трудового договора на работу на освобожденных территориях сроком не менее 1 года
После обсуждений проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.