Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных землях, выдадут разрешение на работу сроком на 2 года

Иностранным гражданам, привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, будет выдано разрешение на работу сроком на 2 года.

Иностранным гражданам, привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, будет выдано разрешение на работу сроком на 2 года.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в Миграционный кодекс.

Поправкой срок действия разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, можно будет продлевать каждый раз не более чем на 2 года.

Согласно действующему законодательству, разрешение на работу на общих основаниях может выдаваться сроком на 1 год, его срок может продлеваться каждый раз не более чем на год.

Если проект поправки будет принят, он будет действовать с 1 января следующего года по 1 января 2028 года.