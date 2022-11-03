Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных землях, выдадут разрешение на работу сроком на 2 года

Иностранным гражданам, привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, будет выдано разрешение на работу сроком на 2 года.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в Миграционный кодекс.
Поправкой срок действия разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, можно будет продлевать каждый раз не более чем на 2 года.
Согласно действующему законодательству, разрешение на работу на общих основаниях может выдаваться сроком на 1 год, его срок может продлеваться каждый раз не более чем на год.
Если проект поправки будет принят, он будет действовать с 1 января следующего года по 1 января 2028 года.