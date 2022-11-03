О нас

Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных землях, выдадут разрешение на работу сроком на 2 года

Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных землях, выдадут разрешение на работу сроком на 2 года Иностранным гражданам, привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, будет выдано разрешение на работу сроком на 2 года.
Милли Меджлис
3 ноября 2022 г. 12:07
Иностранцам, привлекаемым к деятельности на освобожденных землях, выдадут разрешение на работу сроком на 2 года

Иностранным гражданам, привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях Азербайджана, будет выдано разрешение на работу сроком на 2 года.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в Миграционный кодекс.

Поправкой срок действия разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, можно будет продлевать каждый раз не более чем на 2 года.

Согласно действующему законодательству, разрешение на работу на общих основаниях может выдаваться сроком на 1 год, его срок может продлеваться каждый раз не более чем на год.

Если проект поправки будет принят, он будет действовать с 1 января следующего года по 1 января 2028 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə əmək fəaliyyətinə cəlb edilən əcnəbilərə 2 il müddətində iş icazəsi veriləcək

Самое важное

Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
3 ноября 2022 г. 11:00
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана
2 ноября 2022 г. 14:37
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
1 ноября 2022 г. 23:17
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
1 ноября 2022 г. 23:11
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
1 ноября 2022 г. 23:07
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
1 ноября 2022 г. 22:58
Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
ВидеоРазоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
1 ноября 2022 г. 21:10
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
1 ноября 2022 г. 19:08
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
1 ноября 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi