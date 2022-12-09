Работающие на освобожденных территориях специалисты получат льготы

Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, получат льготы и привилегии.

Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, получат льготы и привилегии.

Как сообщает Report, проект поправок в Трудовой кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, специалисты, работающие на освобожденных территориях Азербайджана, имеют право пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными Кодексом и другими законами, в следующих случаях:

- Если работодатель, с которым специалист заключил трудовой договор, находится на налоговом учете на освобожденных территориях

- Если по трудовому договору рабочее место специалиста расположено на освобожденных от оккупации территориях

- Если специалисты поселяются на освобожденных от оккупации территориях.

Принятые поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.