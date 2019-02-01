Сиявуш Новрузов: Пусть покажут, что дают журналисту в США и других странах

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В закон "О СМИ" следует внести изменения, применить новые правила. Сейчас в определенных газетах и журналах ведутся работы в этом направлении. В некоторых медиа нарушаются этические правила. Это нужно предотвращать на основе законодательства".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что унижение гражданина, антигосударственные призывы недопустимы: "Совет по прессе должен принять меры в связи с этим, следует изучить пути решения вопроса. Общенациональный лидер после прихода к власти ликвидировал долги газет и сделал ряд важных дел. Это привело к развитию прессы. Сегодня президент Ильхам Алиев дарит журналистам квартиры. Газеты ежегодно получают из госбюджета сотни тясяч манатов средств. Они должны проявлять адекватное отношение. Пусть покажут, что дают журналисту в США и других странах. А тут тому, кто работает в прессе 10 лет, дарят квартиру. Есть такие газеты, 10 работников которых получили квартиры. Представители всех СМИ должны высказать мнение. В Азербайджане нет места оскорблениям, ругательствам. Представители прессы должны отвечать тем, кто предпримет подобный шаг".