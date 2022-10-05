Пуан Махарани: Продолжим взаимную поддержку с Азербайджаном в международных организациях

«Мы продолжим взаимную поддержку с Азербайджаном в международных организациях». Как сообщили «Report» в отделе по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявила спикер Палаты представителей Республики Индонезии госпожа Пуан Махарани

Мы продолжим взаимную поддержку с Азербайджаном в международных организациях.



Как сообщили Report в отделе по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявила спикер Палаты представителей Республики Индонезии Пуан Махарани на состоявшейся 5 октября встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.



С.Гафарова, находившаяся в поездке в Джакарте для участия в 8-м Саммите спикеров парламентов стран «Большой двадцатки», выразила удовлетворение встречей и поблагодарила П.Махарани за приглашение на это мероприятие.



Подчеркнув, что она участвовала в этой платформе в качестве спикера парламента Азербайджана, и как председатель парламентской сети Движения неприсоединения, Гафарова сказала, что мероприятие посвящено очень актуальным вопросам, которые волнуют всех в современном мире.



Спикер парламента также сообщила, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индонезией. Она подчеркнула, что взаимные визиты на разных уровнях будут способствовать развитию отношений между двумя странами.

Пуан Махарани выразила удовлетворение в связи с тем, что в ее стране находится спикер Милли Меджлиса С.Гафарова. Она отметила, что отношения между нашими странами находятся на высоком уровне.



По ее словам, Индонезия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах. Отметив, что Азербайджан имеет особое значение для ее страны, она сказала, что посольство Азербайджана в Индонезии является первым посольством, открытым в Юго-Восточной Азии. П.Махарани выразила надежду, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.