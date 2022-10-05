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Пуан Махарани: Продолжим взаимную поддержку с Азербайджаном в международных организациях

Пуан Махарани: Продолжим взаимную поддержку с Азербайджаном в международных организациях «Мы продолжим взаимную поддержку с Азербайджаном в международных организациях». Как сообщили «Report» в отделе по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявила спикер Палаты представителей Республики Индонезии госпожа Пуан Махарани
Милли Меджлис
5 октября 2022 г. 21:48
Пуан Махарани: Продолжим взаимную поддержку с Азербайджаном в международных организациях

Мы продолжим взаимную поддержку с Азербайджаном в международных организациях.

Как сообщили Report в отделе по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявила спикер Палаты представителей Республики Индонезии Пуан Махарани на состоявшейся 5 октября встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

С.Гафарова, находившаяся в поездке в Джакарте для участия в 8-м Саммите спикеров парламентов стран «Большой двадцатки», выразила удовлетворение встречей и поблагодарила П.Махарани за приглашение на это мероприятие.

Подчеркнув, что она участвовала в этой платформе в качестве спикера парламента Азербайджана, и как председатель парламентской сети Движения неприсоединения, Гафарова сказала, что мероприятие посвящено очень актуальным вопросам, которые волнуют всех в современном мире.

Спикер парламента также сообщила, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индонезией. Она подчеркнула, что взаимные визиты на разных уровнях будут способствовать развитию отношений между двумя странами.
Пуан Махарани выразила удовлетворение в связи с тем, что в ее стране находится спикер Милли Меджлиса С.Гафарова. Она отметила, что отношения между нашими странами находятся на высоком уровне.

По ее словам, Индонезия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах. Отметив, что Азербайджан имеет особое значение для ее страны, она сказала, что посольство Азербайджана в Индонезии является первым посольством, открытым в Юго-Восточной Азии. П.Махарани выразила надежду, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPuan Maharani: "Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanla qarşılıqlı dəstəyi davam etdirəcəyik"

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