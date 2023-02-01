Состоялась встреча рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджана и Турции

Члены рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям встретились с делегацией межпарламентской группы дружбы Великого Национального собрания Турции с Азербайджаном во главе с Шамилем Айрымом, находящейся с визитом в нашей стране.

Члены рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям встретились с делегацией межпарламентской группы дружбы Великого Национального собрания Турции с Азербайджаном во главе с Шамилем Айрымом, находящейся с визитом в нашей стране.

Как сообщает Report , глава рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов заявил, что азербайджано-турецкая дружба, братство и единство являются примером для всего мира.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Турцией поднялись до уровня союзничества после подписания "Шушинской декларации", А.Амирасланов сказал, что Турция первой осудила террористический акт против посольства Азербайджана в Иране, что является наглядным свидетельством вышесказанному.

Шамиль Айрым в свою очередь коснулся ситуации, сложившейся вокруг дороги Ханкенди-Лачын. Он подчеркнул справедливость требований экологов и активистов положить конец разграблению природных ресурсов Азербайджана.