Проходит первое заседание комитета осенней сессии Милли Меджлиса

Проходит первое заседание комитета по науке и образованию осенней сессии Милли Меджлиса.

Проходит первое заседание комитета по науке и образованию осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством председателя комитета Бахтияра Алиева вошли три вопроса:

1. Обсуждение плана работ комитета Милли Меджлиса по науке и образованию на осеннюю сессию 2022 года.

2. Отчет о работах, проделанных в комитете по науке и образованию во время весенней и внеочередной сессий Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в 2022 году.

3. Законопроект о поправках в закон "Об электронной подписи и электронном документе" (первое чтение).