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Проходит первое заседание комитета осенней сессии Милли Меджлиса

Проходит первое заседание комитета осенней сессии Милли Меджлиса Проходит первое заседание комитета по науке и образованию осенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
15 сентября 2022 г. 11:00
Проходит первое заседание комитета осенней сессии Милли Меджлиса

Проходит первое заседание комитета по науке и образованию осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством председателя комитета Бахтияра Алиева вошли три вопроса:

1. Обсуждение плана работ комитета Милли Меджлиса по науке и образованию на осеннюю сессию 2022 года.

2. Отчет о работах, проделанных в комитете по науке и образованию во время весенней и внеочередной сессий Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в 2022 году.

3. Законопроект о поправках в закон "Об электронной подписи и электронном документе" (первое чтение).

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyasının ilk komitə iclası keçirilir

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