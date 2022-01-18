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Проходит первое заседание комитета весенней сессии Милли Меджлиса

Проходит первое заседание комитета весенней сессии Милли Меджлиса Началось первое заседание парламентского комитета весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
18 января 2022 г. 10:09
Проходит первое заседание комитета весенней сессии Милли Меджлиса
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Началось первое заседание парламентского комитета весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, заседание проводит комитет по науке и образованию.

Сначала депутаты обсудят план работ весенней сессии 2022 года и отчет о работах, проделанных за минувшую сессию. Затем будут обсуждены текущие вопросы.

Сегодня также состоится заседание парламентского комитета по региональным вопросам. На заседании будет заслушан отчет о работах комитета за время осенней сессии Милли Меджлиса 2021 года, обсужден план работ на весеннюю сессию.

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Версия на английском языке First committee meeting being held at spring session of Milli Majlis
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin yaz sessiyasında ilk komitə iclası keçirilir

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