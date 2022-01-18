Проходит первое заседание комитета весенней сессии Милли Меджлиса

Началось первое заседание парламентского комитета весенней сессии Милли Меджлиса.
Как передает Report, заседание проводит комитет по науке и образованию.
Сначала депутаты обсудят план работ весенней сессии 2022 года и отчет о работах, проделанных за минувшую сессию. Затем будут обсуждены текущие вопросы.
Сегодня также состоится заседание парламентского комитета по региональным вопросам. На заседании будет заслушан отчет о работах комитета за время осенней сессии Милли Меджлиса 2021 года, обсужден план работ на весеннюю сессию.