Проходит первое заседание комитета весенней сессии Милли Меджлиса

Началось первое заседание парламентского комитета весенней сессии Милли Меджлиса.

Началось первое заседание парламентского комитета весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, заседание проводит комитет по науке и образованию.

Сначала депутаты обсудят план работ весенней сессии 2022 года и отчет о работах, проделанных за минувшую сессию. Затем будут обсуждены текущие вопросы.

Сегодня также состоится заседание парламентского комитета по региональным вопросам. На заседании будет заслушан отчет о работах комитета за время осенней сессии Милли Меджлиса 2021 года, обсужден план работ на весеннюю сессию.