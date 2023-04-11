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Проект поправок в порядок госрегистрации лекарств прошел первое чтение

Проект поправок в порядок госрегистрации лекарств прошел первое чтение В порядок получения государственной регистрации лекарственных средств в Азербайджане вносятся изменения
Милли Меджлис
11 апреля 2023 г. 13:13
Проект поправок в порядок госрегистрации лекарств прошел первое чтение

В порядок получения государственной регистрации лекарственных средств в Азербайджане вносятся изменения.

Как сообщает Report, предлагаются поправки в пункт 6.6 закона "О лекарственных средствах".

Согласно изменениям, не будет допускаться государственная регистрация различных лекарственных средств под одним и тем же товарным знаком (за исключением лекарственных средств, которые производятся под одним и тем же товарным знаком одного и того же производителя (или изготовлены по лицензии одного производителя), но имеют разную дозировку действующего вещества, фармацевтическую форму, коммерческую упаковку).

Проект поправок был поставлен на голосование и принят в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

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