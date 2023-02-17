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Милли Меджлис принял в I чтении освобождение от НДС медиа-продукции

Милли Меджлис принял в I чтении освобождение от НДС медиа-продукции Милли Меджлис принял в I чтении освобождение от НДС презентации медиа-продукции, производимой медиа-субъектами.
Милли Меджлис
17 февраля 2023 г. 13:38
Милли Меджлис принял в I чтении освобождение от НДС медиа-продукции

Милли Меджлис принял в I чтении освобождение от НДС медиа-продукции, производимой СМИ.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В примечании к проекту обосновано, что статья 4 закона "О Медиа" предусматривает стимулирование развития медиа и стимулирование деятельности субъектов медиа. В соответствии с этим законом предлагается внести поправки в Налоговый кодекс.

С вводом этих поправок медиа-продукция, производимая медиа-субъектами, освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

В случае принятия поправок освобождение будет действовать в течение 3 лет с 1 января 2023 года и не будет распространяться на аудиовизуальные медиа-субъекты.

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