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Проект поправок к бюджету ГФСЗ на cледующий год принят в первом чтении

Проект поправок к бюджету ГФСЗ на cледующий год принят в первом чтении На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен и принят в I чтении проект поправок в закон “О бюджете государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2024 год”.
Милли Меджлис
14 ноября 2023 г. 17:13
Проект поправок к бюджету ГФСЗ на cледующий год принят в первом чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрен и принят в I чтении проект поправок в закон “О бюджете государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2024 год”.

Как сообщает Report, документ представил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Доходы и расходы фонда на 2024 год прогнозируются равными в объеме 6 млрд 919,9 млн манатов, что на 651,9 млн манатов или на 10,4% больше аналогичного показателя бюджета на текущий год.

В структуре доходов фонда 5 млрд 288,1 млн манатов или 76,4% будут сформированы за счет поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование. Это на 10,5% или 504,5 млн манатов больше, чем в текущем году. 64% поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование будет обеспечено за счет внебюджетного сектора, а 36% - за счет финансируемых из бюджета организаций.

Председатель комитета отметил, что среднемесячная заработная плата, по прогнозам, к концу текущего года составит 930 манатов, что позволит обеспечить повышение пенсий в среднем на 11% в следующем году.

Среднемесячный размер трудовых пенсий в 2024 году прогнозируется в размере 483 манатов. В следующем году среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличится на 50 манатов - с 466 манатов в текущем году до 516 манатов, среднемесячный размер пенсии по инвалидности увеличится на 43 маната с ожидаемых к концу текущего года 367 манатов до 410 манатов, а среднемесячный размер пенсии по случаю потери кормильца увеличится на 47 манатов – с ожидаемых к концу текущего года 407 манатов до 454 манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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