Проект по усилению защиты прав предпринимателей в Азербайджане одобрен в первом чтении

Проект по усилению защиты прав предпринимателей в Азербайджане одобрен в первом чтении.

Проект по усилению защиты прав предпринимателей в Азербайджане одобрен в первом чтении.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей" был обсужден на сегодняшнем заседании парламента в первом чтении.

В проекте дается понятие "Управление рисками", его структура, а также понятия компонентов, входящих в структуру. Такой подход внесет ясность, последовательность и прозрачность в управление рисками. Это, в свою очередь, приведет к повышению определенности и доступности для предпринимателя в процессах управления рисками.