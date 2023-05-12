О нас

Проект по усилению защиты прав предпринимателей в Азербайджане одобрен в первом чтении

Проект по усилению защиты прав предпринимателей в Азербайджане одобрен в первом чтении Проект по усилению защиты прав предпринимателей в Азербайджане одобрен в первом чтении.
Милли Меджлис
12 мая 2023 г. 14:01
Проект по усилению защиты прав предпринимателей в Азербайджане одобрен в первом чтении

Проект по усилению защиты прав предпринимателей в Азербайджане одобрен в первом чтении.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей" был обсужден на сегодняшнем заседании парламента в первом чтении.

В проекте дается понятие "Управление рисками", его структура, а также понятия компонентов, входящих в структуру. Такой подход внесет ясность, последовательность и прозрачность в управление рисками. Это, в свою очередь, приведет к повышению определенности и доступности для предпринимателя в процессах управления рисками.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsinə dair layihə I oxunuşda təsdiqlənib

Самое читаемое

ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi