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Проект по совершенствованию процесса выдачи разрешения на эксплуатацию объектов строительства принят в I чтении

Проект по совершенствованию процесса выдачи разрешения на эксплуатацию объектов строительства принят в I чтении Проект по совершенствованию процесса выдачи разрешения на эксплуатацию объектов строительства принят в I чтении.
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 14:33
Проект по совершенствованию процесса выдачи разрешения на эксплуатацию объектов строительства принят в I чтении

Проект по совершенствованию процесса выдачи разрешения на эксплуатацию объектов строительства принят в I чтении.

Как сообщает Report, проект соответствующей поправки в Градостроительный и строительный кодекс был обсужден на сегодняшнем заседании парламента.

Поправкой будет разрешена эксплуатация объектов, строительство которых велось не в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса, построенных до 1 мая текущего года, но получивших заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности.

Согласно документу, заказчик будет оплачивать услуги, связанные с выдачей разрешения на эксплуатацию объектов строительства.

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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