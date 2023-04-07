Проект по совершенствованию процесса выдачи разрешения на эксплуатацию объектов строительства принят в I чтении.
Как сообщает Report, проект соответствующей поправки в Градостроительный и строительный кодекс был обсужден на сегодняшнем заседании парламента.
Поправкой будет разрешена эксплуатация объектов, строительство которых велось не в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса, построенных до 1 мая текущего года, но получивших заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности.
Согласно документу, заказчик будет оплачивать услуги, связанные с выдачей разрешения на эксплуатацию объектов строительства.
Проект поправки был вынесен на голосование и принят в I чтении.