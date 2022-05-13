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Проект по осуществлению госконтроля за качеством табачных изделий принят в I чтении

Проект по осуществлению госконтроля за качеством табачных изделий принят в I чтении В Азербайджане будет осуществляться государственный контроль за качеством и оборотом табачных изделий.
Милли Меджлис
13 мая 2022 г. 13:57
Проект по осуществлению госконтроля за качеством табачных изделий принят в I чтении

В Азербайджане будет осуществляться государственный контроль за качеством и оборотом табачных изделий.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в закон ”О табаке и табачных изделиях“, который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно новой статье, государственный контроль за качеством и оборотом табака и табачных изделий в отношении предпринимателей будет осуществляться с учетом требований закона “О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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