О нас

Проект освобождения табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении

Проект освобождения табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении В Азербайджане проект по освобождению табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 15:29
Проект освобождения табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении

В Азербайджане проект по освобождению табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении.

Как сообщает Report, проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В проекте предлагается освободить производителей и импортеров табачных изделий от уплаты госпошлины за обязательную маркировку данной продукции в течение одного месяца с даты получения уведомления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики о подключении к информационной системе службы.

Проект также подразумевает, что данный срок может продлеваться Государственной налоговой службой до 5 раз при условии, что он не будет превышать один месяц.

После обсуждений проект был принят в первом чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tütün məmulatlarının məcburi nişanlamaya görə rüsumdan azad edilməsinə dair layihə I oxunuşda təsdiqlənib

Самое важное

В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
30 сентября 2022 г. 10:20
В Азербайджане 2023 год объявлен Годом Гейдара Алиева
В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева"
29 сентября 2022 г. 11:45
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi