Проект освобождения табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении

В Азербайджане проект по освобождению табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении.

В Азербайджане проект по освобождению табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении.

Как сообщает Report, проект изменений в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В проекте предлагается освободить производителей и импортеров табачных изделий от уплаты госпошлины за обязательную маркировку данной продукции в течение одного месяца с даты получения уведомления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики о подключении к информационной системе службы.

Проект также подразумевает, что данный срок может продлеваться Государственной налоговой службой до 5 раз при условии, что он не будет превышать один месяц.

После обсуждений проект был принят в первом чтении.