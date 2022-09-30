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Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из Азербайджана за рубеж

Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из Азербайджана за рубеж На заседании Милли Меджлиса в первом чтении принят проект о лишении свободы сроком на 5 лет лиц, занимающихся незаконными денежными переводами из Азербайджана в зарубежные страны.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 15:40
Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из Азербайджана за рубеж

На заседании Милли Меджлиса в первом чтении принят проект о лишении свободы сроком на 5 лет лиц, занимающихся незаконными денежными переводами из Азербайджана в зарубежные страны.

Как сообщает Report, проект изменений в Уголовный кодекс был вынесен на обсуждение в I чтении.

Согласно поправке, в кодекс добавляется новая статья 206-1 (деятельность по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из-за рубежа в Азербайджанскую Республику).

Согласно новой статье, незаконная деятельность по переводу денежных средств из Азербайджана и наоборот (без признаков преступления, предусмотренного статьей 206 кодекса) путем возмещения или другими способами взаиморасчетов в значительных размерах наказывается штрафом в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления или ограничением свободы на срок до 2 лет с применением штрафа в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления.

Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения и совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 40 до 60 процентов от стоимости предмета преступления или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет с применением штрафа в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления или лишением свободы на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные статьями 206-1.1 и 206-1.2 кодекса, совершенные в особо крупном размере, будут наказываться ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет с применением штрафа в размере от 40 до 60 процентов от стоимости предмета преступления или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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