Проект об увеличении числа членов правления Центрального банка принят в первом чтении

Предлагается увеличить число членов правления Центрального банка Азербайджана с 7 до 9.

Предлагается увеличить число членов правления Центрального банка Азербайджана с 7 до 9.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "О Центральном банке“, который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, правление является коллегиальным высшим органом управления ЦБА. В него входят 9 членов, включая председателя, 6 постоянных членов (в настоящее время 4 члена) и 2 непостоянных члена.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.