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Проект об увеличении числа членов правления Центрального банка принят в III чтении

Проект об увеличении числа членов правления Центрального банка принят в III чтении Число членов правления Центрального банка Азербайджана увеличивается с 7 до 9.
Милли Меджлис
6 июля 2023 г. 12:10
Проект об увеличении числа членов правления Центрального банка принят в III чтении

Число членов правления Центрального банка Азербайджана увеличивается с 7 до 9.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "О Центральном банке“, который был рассмотрен в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, правление является коллегиальным высшим органом управления ЦБА. В него входят 9 членов, включая председателя, 6 постоянных членов (в настоящее время 4 члена) и 2 непостоянных члена.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlərinin sayının artırılmasına dair layihə III oxunuşda qəbul edilib

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