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Проект об утилизации признанных бесхозными автомобилей принят в первом чтении

Проект об утилизации признанных бесхозными автомобилей принят в первом чтении В Азербайджане проект об утилизации признанных бесхозными автомобилей принят в первом чтении.
Милли Меджлис
6 июня 2023 г. 14:26
Проект об утилизации признанных бесхозными автомобилей принят в первом чтении

В Азербайджане проект об утилизации признанных бесхозными автомобилей принят в первом чтении.

Как сообщает Report, проект поправок к закону "Об отходах производства и потребления" был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии с частями II и III статьи 27 закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", органы осуществляющие государственную регистрацию автомобилей смогут распоряжаться транспортным средством, если оно:

- признано бесхозным в порядке, установленном гражданско-процессуальным кодексом;

- хранится на охраняемой стоянке органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, в непригодном для использования состоянии, если собственник транспортного средства или иное лицо, имеющее право распоряжаться им, написало письменный отказ.

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