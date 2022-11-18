Проект об освобождении услуг обязательного медстрахования от НДС еще на год принят в I чтении

Проект об освобождении услуг обязательного медстрахования от НДС еще на год принят в I чтении

Парламент принял в I чтении проект об освобождении от НДС услуг обязательного медицинского страхования еще на 1 год.

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Парламент принял в I чтении проект об освобождении от НДС услуг обязательного медицинского страхования еще на 1 год. Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. Согласно действующему в настоящее время кодексу, предоставление медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования освобождается от НДС с 1 января 2020 года сроком на 3 года. Согласно поправке, этот срок составит 4 года. После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении. Подпишитесь на наш Telegram канал