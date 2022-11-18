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Проект об освобождении услуг обязательного медстрахования от НДС еще на год принят в I чтении

Проект об освобождении услуг обязательного медстрахования от НДС еще на год принят в I чтении Парламент принял в I чтении проект об освобождении от НДС услуг обязательного медицинского страхования еще на 1 год.
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 12:08
Проект об освобождении услуг обязательного медстрахования от НДС еще на год принят в I чтении

Парламент принял в I чтении проект об освобождении от НДС услуг обязательного медицинского страхования еще на 1 год.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему в настоящее время кодексу, предоставление медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования освобождается от НДС с 1 января 2020 года сроком на 3 года. Согласно поправке, этот срок составит 4 года.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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