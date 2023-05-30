Автомобили, произведенные в Азербайджане, будут освобождены от НДС

Продажа легковых автомобилей азербайджанского производства будет освобождена от выплаты НДС.

Продажа легковых автомобилей азербайджанского производства будет освобождена от выплаты НДС.

Как сообщает Report, это нашло отражение в обсуждаемом сегодня в парламенте проекте поправок в Налоговый кодекс.

В проекте отмечается, что продажа автомобилей, произведенных на территории страны, будет освобождена от выплаты НДС в течение 10 лет начиная с 1 мая 2023 года.

Поправка нацелена на поддержку производства легковых автомобилей на территории страны.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.