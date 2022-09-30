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Проект поправок о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении

Проект поправок о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении Проект поправок в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджиса.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 13:24
Проект поправок о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении

Проект поправок в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджиса.

Как сообщает Report, поправки предусматривают предоставление заключенным права на разговор по видеосвязи, замену кратковременных свиданий в период ограничений из-за противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов на разговор по телефону или видеосвязи.

Другой поправкой в Кодекс добавляется статья 84.1-1, предусматривающая разговор по телефону или видеосвязи на выбор заключенного в порядке, установленном настоящим Кодексом. Видео-встречи будут проводиться в специальном помещении, изолированном от других заключенных.

После обсуждений поправки в Кодекс были приняты в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Məhkumların videogörüşlər keçirməsinə dair layihə I oxunuşda qəbul edilib

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