Проект поправок о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении

Проект поправок в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджиса.

Проект поправок в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджиса.

Как сообщает Report, поправки предусматривают предоставление заключенным права на разговор по видеосвязи, замену кратковременных свиданий в период ограничений из-за противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов на разговор по телефону или видеосвязи.

Другой поправкой в Кодекс добавляется статья 84.1-1, предусматривающая разговор по телефону или видеосвязи на выбор заключенного в порядке, установленном настоящим Кодексом. Видео-встречи будут проводиться в специальном помещении, изолированном от других заключенных.

После обсуждений поправки в Кодекс были приняты в первом чтении.