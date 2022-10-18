О нас

Проект о расширении прав Национальной превентивной группы в аппарате омбудсмена принят в I чтении

Проект о расширении прав Национальной превентивной группы в аппарате омбудсмена принят в I чтении На пленарном заседании Милли Меджлиса депутаты обсудили в первом чтении проект поправок в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики", касающийся расширения прав Национальной превентивной гру
Милли Меджлис
18 октября 2022 г. 13:26
Проект о расширении прав Национальной превентивной группы в аппарате омбудсмена принят в I чтении

На пленарном заседании Милли Меджлиса депутаты обсудили в первом чтении проект поправок в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики", касающийся расширения прав Национальной превентивной группы в аппарате Омбудсмена.

Как сообщает Report, согласно поправкам, Национальная превентивная группа получит следующие права:

- Беспрепятственно и без предварительного предупреждения входить в любое время в полицейские участки, в места, которые задержанные лица не могут покинуть по своей воле, встречаться и беседовать с задержанными, а также с любым другим лицом, которое может предоставить соответствующую информацию, один на один или в присутствии эксперта или переводчика; знакомиться и получать копии всех документов, подтверждающих законность задержания, а также условия содержания задержанных и обращения с ними, составлять акт, фиксировать ход и результаты проводимых действий, вести фото-, аудио- и видеосъемку с использованием технических средств регистрации;

- Беспрепятственно попадать на прием руководителей полицейских участков или мест, которые задержанные лица не могут покинуть по собственной воле;

- Принимать меры с привлечением представителей государственных органов, муниципалитетов и других учреждений в целях предупреждения нарушений закона и устранения выявленных нарушений при осуществлении функций национального превентивного механизма;

- Член национальной превентивной группы не может быть принужден к даче показаний об известных ему фактах в связи с выполнением своих функций или к обнародованию этих фактов каким-либо другим способом. Эта гарантия остается в силе даже после исключения члена национальной превентивной группы из ее состава.

- Член национальной превентивной группы не может быть задержан или арестован, подвергнут обыску или личному досмотру при исполнении служебных обязанностей в местах, которые задержанные лица не могут покинуть по собственной воле. Не допускается изъятие, досмотр или арест почтовых, телеграфных и иных отправлений, а также электронной переписки члена национальной превентивной группы.

Депутаты проголосовали за проект поправок в первом чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке MM Ombudsman Aparatındakı Milli preventiv qrupun hüquqlarının genişləndirilməsi layihəsini I oxunuşda qəbul edib

Самое читаемое

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
11 октября 2022 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi